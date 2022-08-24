Буяльський провів 70 матч у єврокубках за Динамо

24 серпня 2022

Віталій Буяльський, ФК Динамо Київ

29-річний хавбек став 10 гравцем, який провів не менше 70 матчів за всю історію виступів київського клубу у єврокубках.

Київське Динамо у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів поступилося португальській Бенфіці з рахунком 0:3.

Для півзахисника "біло-синіх" Віталія Буяльського, який вийшов у стартовому складі, цей матч став 70 у складі Динамо в єврокубках.

29-річний українець став десятим гравцем, який провів щонайменше 70 матчів за всю історію виступів київського Динамо у єврокубках. Очолює цей список Олександр Шовковський, на рахунку якого 143 матчі.

Зазначимо, що у цьому матчі офіційно дебютував молодий вихованець киян Олександр Яцик, який до того ж замінив Буяльського.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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