Бенфіка — Динамо Київ. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Нічого дивного в плані остаточного результату матчу-відповіді між лісабонською Бенфікою та київським Динамо не трапилось, однак футбол, який при цьому продемонструвала команда Мірчі Луческу, ми очікували побачити все ж таки більш упевнений. Уже більше місяця минуло з того моменту, як "біло-сині" розпочали прокладати собі шлях до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, і за цей час було зіграно все ж достатньо матчів для того, аби Динамо набуло хоч якогось малюнку гри. Але в підсумку ми отримали незадовільне враження від побаченого на полі, а результат дуелі було вирішено ще до стартового свистку через психологічний тиск на киян ізбоку чужих трибун.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Ештадіу да Луш (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 5,5. Голкіпер Динамо Київ був, напевно, єдиним футболістом, до якого як не намагайся, але неможна було знайти підступів відносно критики за невдалі дії. Бущан навіть у такому безбарвному для столичного колективу матчі зумів зробити кілька якісних сейвів, проте всі вони, певна річ, були заміщені на загальному тлі трьома пропущеними м’ячами.

Томаш Кендзьора — 4,0. Польський фланговий захисник на загальному тлі був навіть дещо непомітним, бо суперники радше використовували протилежну ділянку поля задля проведення власних атак. Підключень до лінії нападу, зі зрозумілих причин, від Кендзьори ми не бачили, проте він бодай не привозив моменти біля власних воріт, як дехто з гравців Динамо. Живемо за таких часів, що й цього буває достатньо.

Ілля Забарний (5,0) — Олександр Сирота (3,0) — 4,0. Та помилка Сироти наприкінці першого тайму була фактично заключною дією Динамо у всій двоматчевій дуелі, бо надалі Бенфіка грала в напівавтоматичному режимі, а кияни залишили осторонь будь-які бажання відіграватись. На відміну від партнера по команді, Забарний зіграв більш упевнено.

Костянтин Вівчаренко — 4,0. Луческу, як і ми всі, побачив разюче прискорення дій на лівому фланзі атаки під час першої гри, коли на полі з’явився Вівчаренко, то ж на матч-відповідь виставив вихованця академії безпосередньо до стартового складу. Однак ні до чого добро це не призвело, бо на фланзі Костянтина діяв магічний Давід Нерес, а про атаку гравцеві Динамо думати було взагалі зась.

Сергій Сидорчук — 4,5. Капітан Динамо повернувся на поле на тлі нетривалої дискваліфікації, проте надійності захист команди від цього не набув. Опорну зону киян суперники проскакували за дві-три швидкі передачі, то ж навіть зачепитись ні за кого в боротьбі Сидорчук істотних шансів не мав. Отой удар від центральної лінії в другому тайме — це все, чим запам’ятався досвідчений виконавець звітним вечором.

Микола Шапаренко — 4,5. Якщо раніше ми багато казали про великий обсяг бігової роботи від Шапаренка на будь-якій ділянці поля, то в контексті матчу на Да Луш Миколі навіть не давали вийти з власної половини, тож ні про яке підсилення атакуючої ланки команди він навіть і не міг мріяти. Дійсно, півзахисник боровся за кожен м’яч, що варто відзначити, однак його загальний внесок у мізерні за кількістю дії Динамо в цій грі був усе ж таки незначним.

Олександр Караваєв — 4,0. Півзахисникові значно краще вдається підміняти Циганкова за ходом гри, аніж виходити на його місце з перших хвилин, бо суперники весь свій запас сил використовують саме проти Караваєва, не даючи тому продемонструвати фірмову швидкість. Навіть коли Бенфіка вже зупинилась на тлі трьох забитих м’ячів, то з’ясувалось, що весь запас сил Караваєв використав на гру в захисній лінії, а стати якісним плеймейкером в атаці було за межами його можливостей.

Віталій Буяльський — 4,0. Черговий єврокубковий матч для атакувального півзахисника завершився з мінімальною кількістю дотиків до м’яча, відсутністю моментів загострення та великою кількістю боротьби. Буяльський не зупиняється навіть за таких складних умов — це й усе, за що його можна похвалити за підсумками чергового вечора.

Володимир Шепелєв — 4,0. Проблема з лівим флангом атаки переслідуватиме киян аж до того моменту, поки її не буде вирішено. І точно не за рахунок переміщення Шепелєва в цю зону потрібно це робити навіть на груповому етапі Ліги Європи УЄФА, тоді як для сучасної УПЛ і такого варіанту може виявитись достатньо для загально успіху. Володимир — класний руйнівник, і це він показав під час дій на підтримку лівого флангу захисту, проте в атаці в нього геть не той ігровий профіль, що потрібен Луческу.

Артем Бєсєдін — 3,5. Один, гаразд, кілька разів можна було відвести погляд від факту відсутності результативних дій на рахунку Бєсєдіна в матчах цьогорічної кваліфікації Ліги чемпіонів, однак зрештою дуель проти Бенфіки не залишила сумнівів у тому, що далі так продовжуватись не може. Динамо потрібен форвард, який буде, передусім, забивати голи. І справа тут не в тому, що Луческу полюбляє саме такий типаж "глибинних" нападників, а в тому, що в сучасному футболі схеми з натяком на кінець 00-х уже не працюють.

Владислав Дубинчак — 4,0. Дзеркальна заміна лівого флангу захисту зразка першої гри Луческу не вдалась. Навіть на тлі невмотивованого суперника Дубинчак не виглядав виконавцем, який може дати потрібний імпульс грі киян в нападі.

Владислав Ванат — 4,0. Поява молодого нападника на вістрі атаки Динамо на останні півгодини гри нічого в загальному плані не вирішувала, та й не стала якимось X-фактором у підсумку для гри киян на чужій половині поля. Єдина відмінність від Бєсєдіна — Ванату хоча б треба було витратити якийсь час звикати до перебігу подій на полі.

Антон Царенко, Олександр Тимчик, Олександр Яцик — десант із замін від Луческу наприкінці гри був лише автоматичним кроком без будь-якого додаткового змісту. Дали зіграти гравцям, які не отримували ігрової практики останнім часом узагалі, або ж отримували її недостатньо. Яцик оформив офіційний дебют за дорослу команду, і одразу ж — на рівні Ліги чемпіонів, із чим ми й можемо його привітати.

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