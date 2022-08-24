Флорентіну: Дуель проти Динамо Київ не була виграна остаточно після першої зустрічі

Півзахисник Бенфіки поділився враженнями від виходу до Ліги чемпіонів УЄФА.

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка зуміла в черговий раз переграти київське Динамо (3:0), завдяки чому пробилась до групового етапу змагань.

Бенфіка — Динамо Київ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "орлів" Флорентіну поділився враженнями від матчу.

"Я не відчуваю себе гравцем стартового складу, проте відчуваю, що я корисний для команди, коли з’являюсь на полі, тому що в кожній грі я віддаю все можливе цьому клубу і виконую те, про що просить тренер.

Я завжди готовий допомогти Бенфіці досягти її цілей. Бенфіка — мій дім, немає кращого місця для гри, ніж у клубі, який сформував мене і зробив професійним спортсменом та людиною в цілому.

Вихід до групового етапу Ліги чемпіонів був дуже чіткою метою для нашої команди, і тепер ми будемо перебувати серед найкращих команд Європи. Але будемо йти від матчу до матчі, і найважливіше зараз — це гра проти Боавішти, ось на чому ми зосереджені.

Ми знали, що дуель проти Динамо не була виграна остаточно після першої зустрічі, і передбачали, що вдома на нас чекає палка підтримка вболівальників. Вони дуже мотивують нас, з ними будь що робити легше", — заявив португальський виконавець.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 25 серпня в Стамбулі. Початок о 19:00 за Києвом.