"Наклали 15 швів": тренер Бенфіки розповів про травму Рамуша після зіткнення у матчі з Динамо

Лідер атак "орлів" зіштовхнувся із партнером по команді.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував травму Гонсалу Рамуша у матчі з Динамо.

"Травма Рамуша не така серйозна, як ми думали. Має два порізи на обличчі, знадобилося близько 15 швів. Я запитав його, як він, і він сказав мені, що з ним все добре, що він готовий грати наступної суботи", — наводить слова Шмідта офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Рамуш зіштовхнувся головами з партнером у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів із Динамо (3:0).

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