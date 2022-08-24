"Наклали 15 швів": тренер Бенфіки розповів про травму Рамуша після зіткнення у матчі з Динамо

24 серпня 2022

Гонсалу Рамуш

Лідер атак "орлів" зіштовхнувся із партнером по команді.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував травму Гонсалу Рамуша у матчі з Динамо.

"Травма Рамуша не така серйозна, як ми думали. Має два порізи на обличчі, знадобилося близько 15 швів. Я запитав його, як він, і він сказав мені, що з ним все добре, що він готовий грати наступної суботи", — наводить слова Шмідта офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Рамуш зіштовхнувся головами з партнером у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів із Динамо (3:0).

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Источник: ФК Бенфика

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