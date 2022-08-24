Буяльський провів 70-й матч за Динамо у єврокубках

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський провів за киян 70-й матч у єврокубках, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Ювілей відбувся у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:3). 29-річний півзахисник став 10-м гравцем, який провів щонайменше 70 матчів за всю історію виступів київського клубу в єврокубках (з 1965 року). Очолює цей список Олександр Шовковський, маючи у своєму активі 143 гри.
Нагадаємо, головний тренер киян Мірча Луческу прокоментував двоматчеву дуель із Бенфікою.