Буяльський провів 70-й матч за Динамо у єврокубках

24 серпня 2022

Бенфіка - Динамо, офіційний сайт Динамо

Матч ЛЧ у Лісабоні став ювілейним для Віталія Буяльського.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський провів за киян 70-й матч у єврокубках, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Ювілей відбувся у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:3). 29-річний півзахисник став 10-м гравцем, який провів щонайменше 70 матчів за всю історію виступів київського клубу в єврокубках (з 1965 року). Очолює цей список Олександр Шовковський, маючи у своєму активі 143 гри.

Нагадаємо, головний тренер киян Мірча Луческу прокоментував двоматчеву дуель із Бенфікою.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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