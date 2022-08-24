Стрічка новин

11:55

Буяльський провів 70-й матч за Динамо у єврокубках

11:23

"Наклали 15 швів": тренер Бенфіки розповів про травму Рамуша після зіткнення у матчі з Динамо

10:27

Луческу: Результат міг бути навіть 0:6, різниця була надзвичайно великою

10:00

Бенфіка — Динамо Київ. Наші оцінки

09:36

Флорентіну: Дуель проти Динамо Київ не була виграна остаточно після першої зустрічі

09:01

Морато: Динамо Київ не мало нічого, аби протиставити Бенфіці

08:41

Грімальдо: Потужний старт матчу був одним із ключових моментів для Бенфіки

08:21

Отаменді: Бенфіка сподівається, що для неї цей сезон буде чудовим

08:01

Шмідт: Мене не здивувало те, як сьогодні виглядала Бенфіка

07:40

Вікторія Пльзень — Карабах 2:1 Відео голів та огляд матчу