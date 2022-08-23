Динамо Київ знову зазнало поразки від Бенфіки
23 серпня 2022
Колектив Мірчі Луческу вчергове пішов із поля Ештадіу да Луш без забитих м'ячів.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бенфіка — Динамо Київ 3:0 (перший матч — 2:0)
Голи: Отаменді, 27, Рафа Сілва, 40, Нерес, 42
Бенфіка: Одіссеас — Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо — Фернандес (Бернарду, 90), Флорентіну (Вайгль, 70) — Нерес (Гонсалвеш, 71), Рафа Сілва (Араужу, 70), Жуан Маріу — Рамуш (Муса, 52).
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський (Яцик, 90+3) — Караваєв (Царенко, 87), Бєсєдін (Бєсєдін, 64), Шепелєв (Тимчик, 87).
Попередження: Муса — Шапаренко