Стрічка новин

23:51

Динамо Київ знову зазнало поразки від Бенфіки

23:13

Бенфіка — Динамо Київ: відео голів та огляд матчу

23:03

Динамо пропустило три м'ячі від Бенфіки за перший тайм у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

21:58

Бенфіка — Динамо Київ: онлайн трансляція матчу Ліги чемпіонів

20:57

Караваєв, Вівчаренко та Сирота зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти Бенфіки

15:53

Бенфіка — Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

15:05

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23: коли та де

09:59

Шапаренко: Постараємося виправитися

00:59

Попов та Циганков не зіграють проти Бенфіки

00:40

Луческу: Динамо має забити два голи і грати екстра-тайми, як ми вже звикли в останніх двох матчах на виїзді у Лізі чемпіонів