Динамо Київ знову зазнало поразки від Бенфіки

23 серпня 2022

Бенфіка — Динамо Київ, Getty Images

Колектив Мірчі Луческу вчергове пішов із поля Ештадіу да Луш без забитих м'ячів.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Бенфіка — Динамо Київ 3:0 (перший матч — 2:0)
Голи: Отаменді, 27, Рафа Сілва, 40, Нерес, 42

Бенфіка: Одіссеас — Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо — Фернандес (Бернарду, 90), Флорентіну (Вайгль, 70) — Нерес (Гонсалвеш, 71), Рафа Сілва (Араужу, 70), Жуан Маріу — Рамуш (Муса, 52).

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський (Яцик, 90+3) — Караваєв (Царенко, 87), Бєсєдін (Бєсєдін, 64), Шепелєв (Тимчик, 87).

Попередження: Муса — Шапаренко
команди
  Rambler's Top100