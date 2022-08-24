Яцик дебютував за Динамо в офіційному матчі

Капітан молодіжної команди біло-синіх вперше зіграв за першу команду.

Київське Динамо у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів поступилося португальській Бенфіці (0:3).

У цьому протистоянні на полі з'явився молодий півзахисник Олександр Яцик, для якого це був перший офіційний матч у складі першої команди біло-синіх. Він замінив Віталія Буяльського.

Раніше 19-річний футболіст неодноразово працював із першою командою на зборах команди Мірчі Луческу, а також брав участь у товариських матчах.

Зазначимо, що у першій грі проти Бенфіки (0:2) за першу команду дебютував Антон Царенко – ще один вихованець "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бенфіка – Динамо.