Бенфіка — Динамо Київ: відео голів та огляд матчу

23 серпня 2022

Бенфіка - Динамо, Getty Images

До вашої уваги найкращі моменти матчу-відповіді "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

В даний час проходить поєдинок у відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому київське Динамо поступається португальській Бенфіці.

Рахунок у матчі було відкрито на 27 хвилині, коли біля дальньої стійки Отаменді заштовхав у ворота подачу від Нереса з розіграшу кутового на правому фланзі.

Гол Отаменді:

Потім на 40 хвилині дикунський "привоз" від Сироти, який від лівого кута власного штрафного віддав м'яч Рафі, а той пробив повз Бущана.

Гол Рафи Сілви:

Через дві хвилини контратака через центр поля завершилась передачею Рамуша на правий фланг штрафного для Нереса, який потім пробив під ліву стійку.

Гол Нереса:

Нагадаємо, що слідкувати за подіями матчу Бенфіка — Динамо ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

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