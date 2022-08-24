Луческу: Результат міг бути навіть 0:6, різниця була надзвичайно великою

Керманич Динамо Київ поділився враженнями від невдачі під час кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Київське Динамо напередодні зазнало невдачі під час другої спроби обіграти лісабонську Бенфіку (0:3), у підсумку залишившись без групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, натомість відправившись до Ліги Європи.

Бенфіка — Динамо Київ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився враженнями від матчу.

"Нашою найбільшою проблемою була не Бенфіка, а ситуація в цілому. Ми залучаємо гравців із академії, однак вони поки не готові до такого рівня. У нас в захисті грають 19-річний Забарний, 20-річний Вівчаренко, 22-річний Сирота.

Як я вже казав на передматчевій пресконференції, Бенфіка — набагато сильніша, але й для нас недопустимо робити стільки помилок. Результат міг бути навіть 0:6, різниця була надзвичайно великою.

Ми могли зробити небагато — тільки завадити нашому супернику забивати. До першого голу призвела дрібна помилка, до другого та третього пропущених м'ячів призвели значні помилки.

Бенфіка заслуговує на цю перемогу, вітаю їх та бажаю гарного виступу в груповому етапі Ліги чемпіонів. Лісабонці — команда дуже високого рівня та кваліфікації, вони грають у видовищний, динамічний і організований футбол.

Як ви знаєте, наші гравці вже два місяці не були вдома, не бачили свої родини. Складно знайти іншу команду в такій самій складній ситуації, у якій перебуваємо ми. На сьогоднішній день Бенфіка була набагато сильнішою за нас і заслуговує кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Але поки що дуже зарано казати, чи зможе Бенфіка претендувати на перемогу в турнірі.

Ми ж цього тижня розпочнемо новий чемпіонат, де гратимемо з 18-20-річними футболістами. Не хочу шукати в цьому виправдань, але Бенфіка була в обох матчах сильнішою за Динамо. Ми зробили неможливе", — заявив румунський фахівець.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА відбудеться 26 серпня в Стамбулі. Початок о 14:00 за Києвом.