Морато: Динамо Київ не мало нічого, аби протиставити Бенфіці

Захисник Бенфіки поділився враженнями від виходу до Ліги чемпіонів УЄФА.

Лісабонська Бенфіка напередодні зуміла вдруге здолати київське Динамо під час дуелі в рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (3:0), завдяки чому пробилась до групового етапу змагань.

Бенфіка — Динамо Київ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "орлів" Морато поділився враженнями від матчу.

"Бенфіці вдалось продемонструвати агресивний стиль гри. Ми намагаємося це робити завжди, але, особливо на початку, сьогоднішньої гри у нас це дуже добре виходило. Сьогодні суперники не мали нічого, аби нам протиставити.

Під час першого тайму вдалось забити перший гол, від чого наша перевага тільки зросла.

Чи отримаю я виклик до національної збірної після цих дуелей проти Динамо? Як що це дійсно буде так, то це й буде підтвердженням результату добре виконаної роботи. Я вірю, що колись така можливість в мене з’явиться.

Грати в парі з Отаменді завжди дуже приємно. Він додає впевненості не тільки мені, але й усім у команді. Саме тому нам вдається гарно виглядати як єдиний колектив.

Кого б я хотів бачити на груповому етапі в якості суперників? Та байдуже, якщо чесно. Жереб усе вирішить за мене", — заявив бразильський виконавець.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 25 серпня в Стамбулі. Початок о 19:00 за Києвом.