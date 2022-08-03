Динамо за весь матч завдало лише одного удару у площину воріт Штурма

Перша гра третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів закінчилася мінімальною перемогою киян.

Сьогодні, 3 серпня, пройшов перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо мінімально обіграло австрійський Штурм (1:0).

За весь поєдинок команда Мірчі Луческу нанесла лише один єдиний удар у площину воріт австрійців і він став результативним. Автором голу став Олександр Караваєв, який відзначився у другому матчі поспіль.

Усього динамівці завдали 12 ударів по воротах, а австрійці — 10, але у гостей чотири удари у площину воріт Георгія Бущана.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде в Австрії 9 серпня. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.