Динамо Київ здобуло мінімальну перемогу над Штурмом

Маленький, проте важливий крок команди Мірчі Луческу до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Важке випробування у вигляді турецького Фенербахче очікувало на київське Динамо вже на першому кроці на шлях команди Мірчі Луческу до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Однак за підсумками двоматчевої дуелі тиждень тому від звітної гри "біло-сині" зуміли в овертаймі дотиснути іменитих суперників (2:1). Наступним у черзі опонентів Динамо був австрійський Штурм із міста Грац, у двобої проти якого від столичного колективу вимагався аж ніяк не менший успіх.

Румунський фахівець на чолі Динамо вирішив проводити обмежену ротацію стартового складу перед цією грою, залучивши із нових виконавців лишень Володимира Шепелєва на начебто знайомий для нього лівий фланг нападу. Ось тільки тренерський штаб "біло-синіх" точно не враховував випадок, коли з випадкових причин уже на передматчевій розминці отримає пошкодження ще й гравець протилежного боку нападу — Віктор Циганков.

Олександру Караваєву випала нагода замінити партнера по команді, і, забігаючи наперед, зауважимо, що він це зробив дуже якісно та професійно. Динамо майже одразу відчуло, що звітна дуель буде суттєво відрізнятись від обох протистоянь проти Фенербахче, бо в ногах киян було ледь не більше м’яча, аніж за обидві дуелі проти турецького колективу разом узяті. Утім, навіть такий сценарій проглядався заздалегідь.

Залишалось відкритим лишень питання, коли саме український клуб почне налагоджувати взаємодію на чужій половині поля. Виявилось, що для цього Динамо потрібне було емоційне прискорення, яке точно надав команді голкіпер Георгій Бущан своїм гучним гарчанням одразу після двох відмінних нагод для взяття воріт у виконанні суперників за короткий проміжок часу. Киянам потрібно було врівноважити володіння м’ячем в усіх зонах власної побудови, із чим колектив Луческу почав ладнати лише під завершення перших півгодини гри.

І майже за першої ліпшої нагоди на тлі цього "біло-синім" удалось вийти вперед за рахунком на табло. Той самий Олександр Караваєв продовжив вражати результативністю, завершивши в центрі штрафного в дотик простріл від Дубінчака з лівого флангу. Варто відзначити, що флангові гравці Динамо до цього геть не відзначались підключеннями в нападі, тоді як на плечах одного лишень Бєсєдіна команда просто не мала змоги рушити з місця.

Були сміливі здогадки перед стартовим свистком відносно того, що перше взяття воріт багато що вирішить у цій грі. Зрештою, так воно і сталося, бо ні в подальшому перебігу першого тайму, ні підчас хвилин, які залишались до фінального свистка після перерви, Штурм не мав помітної переваги над киянами. Побудова австрійської команди в атаці не витримувала критики, а власне гравці Ільцера були помітно стомленими в емоційному плані для того, аби чинити опір ще й на чужій половині поля.

Динамо за таких умов не мало іншого виходу, як завдяки власному контролю м’яча намагатись доводити гру до логічного завершення. Якщо бути відвертими, то й у "біло-синіх" були проблеми в завершальній стадії, бо чужий штрафний майданчик відчутно потребував акцентованого нападника, чого не зміг дати той-таки Бєсєдін, а Ванат, що вийшов йому на зміну під завісу гри, лишень споглядав за тим, як партнери невдало намагаються забити з дальньої відстані.

Матч-відповідь між австрійським Штурмом та київським Динамо відбудеться 9 серпня, о 21:30 за київським часом.— Штурм Грац 1:0Караваєв, 28.Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 71) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Караваєв, Бєсєдін (Ванат, 83), Шепелєв (Гармаш, 71).Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютріх, Данте (Шнегг, 68) — Станкович — Гірлендер (Любич, 67), Прасс (Демаку, 78) — Хорват — Саркарія, Гейлунн (Ланг, 89).Попередження: Попов — Вютріх, Гірлендер.