Єдиний удар Динамо у площину воріт Штурма став результативним у першому таймі матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

03 серпня 2022

Олександр Караваєв, ФК Динамо Київ

Команда Мірчі Луческу могла забити ще, але й у суперника небезпечні моменти виникали.

За підсумками першого тайму першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо обігрує австрійський Штурм із рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі був забитий на 28 хвилині поєдинку, а його автором став Олександр Караваєв, який замкнув простріл від Владислава Дубінчака.

До речі, це був єдиний удар киян у площину воріт австрійської команди. У австрійців таких ударів три, а всього рахунок на користь Штурма – 7:4.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо — Штурм ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

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