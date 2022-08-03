Єдиний удар Динамо у площину воріт Штурма став результативним у першому таймі матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу могла забити ще, але й у суперника небезпечні моменти виникали.

За підсумками першого тайму першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо обігрує австрійський Штурм із рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі був забитий на 28 хвилині поєдинку, а його автором став Олександр Караваєв, який замкнув простріл від Владислава Дубінчака.

До речі, це був єдиний удар киян у площину воріт австрійської команди. У австрійців таких ударів три, а всього рахунок на користь Штурма – 7:4.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо — Штурм ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.