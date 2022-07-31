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5
ХІК
0
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Шериф
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Марібор
0
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
1
Пюнік
4
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
2
Лудогорець
1
26 липня
22:00
Шкупі
0
Динамо Загреб
1
26 липня
22:00
Буде-Глімт
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Лінфілд
0
27 липня
19:00
Цюрих
2
Карабах
2
27 липня
20:00
Мальме
0
Жальгіріс
2
27 липня
20:00
Фенербахче
1
Динамо Київ
2
27 липня
20:00
Слован Братислава
1
Ференцварош
4
27 липня
21:30
Олімпіакос
0
Маккабі Хайфа
4
27 липня
22:00

Динамо Київ — Штурм: де дивитись матч Ліги чемпіонів

31 липня 2022

Фото ФК ДИНАМО

Поєдинок третього раунду ЛЧ пройде у Польщі.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо буде протистояти австрійському Штурму.

Це буде перший поєдинок між командами. Динамо до цього пройшла турецький Фенербахче, а Штурм тільки розпочинає свій шлях у кваліфікації до ЛЧ.

Де дивитись матч Динамо Київ — Штурм?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами із Граца та Києва, яка розпочнеться о 21:00.

Крім того, на ТБ транслювати протистояння буде телеканал Setanta Sports. Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Це перша гра у історії протистоянь Динамо та Штурма. Поєдинок буде проведений на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі 3 серпня.

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