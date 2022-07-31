Динамо Київ — Штурм: де дивитись матч Ліги чемпіонів

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо буде протистояти австрійському Штурму.

Це буде перший поєдинок між командами. Динамо до цього пройшла турецький Фенербахче, а Штурм тільки розпочинає свій шлях у кваліфікації до ЛЧ.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами із Граца та Києва, яка розпочнеться о 21:00.

Крім того, на ТБ транслювати протистояння буде телеканал Setanta Sports. Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Це перша гра у історії протистоянь Динамо та Штурма. Поєдинок буде проведений на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі 3 серпня.