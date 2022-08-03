Президент Штурму: Наш матч проти Динамо — це Давід проти Голіафу

Функціонер прокоментував майбутній поєдинок Ліги чемпіонів.

В рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться із австрійським Штурмом.

Президент клубу з міста Грац Крістіан Яук прокоментував майбутню зустріч, провівши цікаві паралелі.

"Ліга чемпіонів — це топ-футбол. Наш матч проти Динамо Київ — це історія про Давіда та Голіафа. Ми повинні довести свою пристрасть, нашого чорно-білого серця.

Якщо ми не вийдемо у Лігу чемпіонів, то заробимо свої гроші у Лізі Європи. Втім, прохід далі був би дивом для нас, в яке ми віримо", — наводить слова функціонера Krone.

Відзначимо, що старт матчу заплановано на 21:00 за київським часом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.