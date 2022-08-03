Кендзьора: Багато людей в Польщі підтримуватимуть Динамо

Захисник Динамо Київ Томаш Кендзьора дав коментар напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти Штурму.
"У нас попереду хороша гра. Звичайно, наша команда не перебуває вдома, але особисто я чудово почуваюся в Польщі, в моїй рідній країні. Знаю, що на трибунах буде багато людей, вони підтримуватимуть Динамо, тож усе має бути добре.
Думаю, майбутнє протистояння зі Штурмом буде так само важким, як і з Фенербахче. У Штурма також дуже сильна команда. Ми детально вивчаємо суперника, ретельно готуємося до завтрашнього матчу.
Звичайно, я хочу вийти завтра на поле та допомогти команді, але для мене найголовніше, щоб ми здобули перемогу", — навоить слова Кендзьори офіційний сайт киян.
Нагадаємо, що поєдинок Динамо — Штурм відбудеться 3 серпня о 21:00 на стадіоні муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.