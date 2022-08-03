Кендзьора: Багато людей в Польщі підтримуватимуть Динамо

Польский захисник висловився перед важливою грою.

Захисник Динамо Київ Томаш Кендзьора дав коментар напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти Штурму.

"У нас попереду хороша гра. Звичайно, наша команда не перебуває вдома, але особисто я чудово почуваюся в Польщі, в моїй рідній країні. Знаю, що на трибунах буде багато людей, вони підтримуватимуть Динамо, тож усе має бути добре.

Думаю, майбутнє протистояння зі Штурмом буде так само важким, як і з Фенербахче. У Штурма також дуже сильна команда. Ми детально вивчаємо суперника, ретельно готуємося до завтрашнього матчу.

Звичайно, я хочу вийти завтра на поле та допомогти команді, але для мене найголовніше, щоб ми здобули перемогу", — навоить слова Кендзьори офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо — Штурм відбудеться 3 серпня о 21:00 на стадіоні муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.