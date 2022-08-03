Динамо — Штурм. Напередодні

І знову матч із найвищими ставками.

Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку Ліги чемпіонів.

Київське Динамо в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє зі Штурмом.

Динамо – Штурм

Середа, 3 серпня, о 21:00. Стадіон ЛКС, Лодзь. Головний арбітр зустрічі – Франсуа Летексьє (Франція).

Після сенсаційної перемоги у Туреччині Динамо отримало можливість зіграти у наступному раунді кваліфікації з австрійським Штурмом. Суперник незрівнянно менш відомий, не належить до грандів навіть усередині свого чемпіонату і сам визнає (див. “Прес-конференції”) Динамо фаворитом. У такій диспозиції складніше за все налаштуватися на нового опонента, тим більше, що від Штурма, як ні від кого іншого, варто чекати сенсації.

Насамперед команда в останні роки все комфортніше освоюється в статусі другої сили Австрії. У перший сезон роботи Крістіана Ільцера команда фінішувала на третьому місці, у другий (2021/22) стала віце-чемпіоном, а на початку цього обіграла Ред Булл Зальцбург. Схоже, що кадрові перестановки влітку 2020-го стали історичним рішенням для “блекіз”: команда отримала феноменально точну селекцію, класний менеджмент і досягла результатів, які за наявності такого Зальцбурга можуть вважатися максимумом.

А австрійські клуби останніми роками виступають у єврокубках все впевненіше та впевненіше. ЛАСК перемагав Спортінг (Л) та Базель, Вольфсберг – Фейєнорд , Рапід вибивав із Ліги Європи Зорю із загальним рахунком 6:2. Зверніть увагу, я не сказав ні слова, ні півслова про Зальцбург: ця команда щодо інших австрійських живе в абсолютно іншій реальності (дубль Ред Булла, який грає в другому дивізіоні, має бюджет більше, ніж у Штурму). Але навіть “прості смертні” австрійського футболу виступають у єврокубках все краще та краще, і прямо зараз у таблиці коефіцієнтів УЄФА Австрія на п'ять позицій вища за Україну.

Штурм Ільцера вміє грати у обороні: він видавав дуже довгі сухі серії. Штурм класно грає другим номером – і це показав буквально щойно, з суперником, мабуть, сильнішим за це Динамо. Звичайно, Луческу за 40+ років роботи тренером бачив достатньо, щоб не ставитись до суперника з кваліфікації ЛЧ із зневагою. Важливо, щоб його почули гравці і не сприйняли австрійців як суперника, який програє собі сам.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський – Циганков, Ванат – Бєсєдін

Штурм: Зібенхандль – Газібегович, Вютріх, Борковіч, Данте – Горенц-Станковіч – Хірлендер, Прасс – Хорват – Саркарія, Гойлунд

Прес-конференції

Мірча Луческу, тренер Динамо:

Це не буде легка гра для нас. Ми очікуємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Вся команда розуміє, що за поєдинок чекає нас завтра для іміджу країни, для їх популярності. Як ви можете бачити, всі команди, які грають в єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь в цих турнірах – велика мотивація для кожного футболіста.

Штурм уже встиг зіграти два офіційні матчі у своєму чемпіонаті, вони вже увійшли до змагального ритму, і мають перевагу над нами. Наш суперник – дуже хороша команда, з гарною організацією гри, футболісти знають, що робити на полі. Тож нам точно легко не буде.

Крістіан Ільцер, тренер Штурма:

Всі розуміють, і ми не виняток, що Динамо – безумовний фаворит у нашій парі. Але ми віримо в сенсацію. Ми будемо малюком Давiдом у битві проти Голіафа, але до цієї битви ми підходимо з особливими емоціями і настроєм. Наш чекає вирішення завдання, в ході якого ми можемо показати, чого варте наше чорно-біле серце.

Томаш Кендзьора, гравець Динамо:

- У нас попереду хороша гра. Звичайно, наша команда не знаходиться вдома, але особисто я чудово почуваюся в Польщі, в моїй рідній країні. Знаю, що на трибунах буде багато людей, вони підтримуватимуть Динамо, тож усе має бути добре.

Думаю, майбутнє протистояння зі Штурмом буде таким важким, як і з Фенербахче. У Штурму теж дуже сильна команда. Ми детально вивчаємо суперника, ретельно готуємося до завтрашнього матчу.

Звичайно, я хочу вийти завтра на полі і допомогти команді, але для мене найголовніше, щоб ми здобули перемогу.