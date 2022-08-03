Караваєв забив за Динамо у другому матчі поспіль

Наразі київське Динамо обіграє австрійський Штурм у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Єдиний гол у матчі забив Олександр Караваєв, який на 29 хвилині замкнув простріл Владислава Дубінчака.
Таким чином, захисник "біло-синіх" відзначився голом у другому матчі поспіль. До цього він розписався у воротах турецького Фенербахче (2:1).
Зазначимо, що Караваєв замінив у стартовому складі киян Віктора Циганкова, який зазнав травми на розминці.
Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо — Штурм ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.