Караваєв забив за Динамо у другому матчі поспіль

Караваєв замінив у стартовому складі Віктора Циганкова.

Наразі київське Динамо обіграє австрійський Штурм у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Єдиний гол у матчі забив Олександр Караваєв, який на 29 хвилині замкнув простріл Владислава Дубінчака.

Таким чином, захисник "біло-синіх" відзначився голом у другому матчі поспіль. До цього він розписався у воротах турецького Фенербахче (2:1).

Зазначимо, що Караваєв замінив у стартовому складі киян Віктора Циганкова, який зазнав травми на розминці.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо — Штурм ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.