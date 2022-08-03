Караваєв забив за Динамо у другому матчі поспіль

03 серпня 2022

Олександр Караваєв, ФК Динамо Київ

Караваєв замінив у стартовому складі Віктора Циганкова.

Наразі київське Динамо обіграє австрійський Штурм у матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Єдиний гол у матчі забив Олександр Караваєв, який на 29 хвилині замкнув простріл Владислава Дубінчака.

Таким чином, захисник "біло-синіх" відзначився голом у другому матчі поспіль. До цього він розписався у воротах турецького Фенербахче (2:1).

Зазначимо, що Караваєв замінив у стартовому складі киян Віктора Циганкова, який зазнав травми на розминці.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Динамо — Штурм ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

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