Капітан Штурма: Динамо — фаворит протистояння

Штефан Хірленде — про майбутню гру Ліги чемпіонів.

В рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться із австрійським Штурмом.

Опорний півзахисник та капітан австрійців Штефан Хірлендер прокоментував майбутню зустріч.

"Попереду нас чекають два топ-матчі. Нам потрібно зіграти вдвічі краще, аніж проти Зальцбурга у суботу. Динамо — фаворити протистояння, але ми теж розраховуємо пройти далі", — цитує футболіста ORF.

Відзначимо, що старт матчу заплановано на 21:00 за київським часом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше майбутню зустріч прокоментував президент Штурму.