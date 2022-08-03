Капітан Штурма: Динамо — фаворит протистояння

В рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться із австрійським Штурмом.
Опорний півзахисник та капітан австрійців Штефан Хірлендер прокоментував майбутню зустріч.
"Попереду нас чекають два топ-матчі. Нам потрібно зіграти вдвічі краще, аніж проти Зальцбурга у суботу. Динамо — фаворити протистояння, але ми теж розраховуємо пройти далі", — цитує футболіста ORF.
Відзначимо, що старт матчу заплановано на 21:00 за київським часом.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.
Раніше майбутню зустріч прокоментував президент Штурму.