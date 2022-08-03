Шепелєв зіграє з перших хвилин проти Штурма

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та австрійський Штурм Грац.

Київське Динамо продовжить шлях до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА першою частиною двобою проти австрійського Штурма, яка відбудеться на Міському стадіоні в Лодзі.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над турецьким Фенербахче (2:1), вирішив залучити до стартового складу Володимира Шепелєва до трійки півзахисту, тоді як на лівий фланг нападу відправився Віталій Буяльський.

Крістан Ільцер, у свою чергу, після перемоги над РБ Зальцбург на внутрішній арені (2:1), розмістив у стартовому складі Давида Аффенгрубера в центрі захисту.

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Бєсєдін, Буяльський.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота.



Штурм Грац: Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте — Станкович — Гірлендер, Прасс — Горват — Саркарія, Гейлунн.

Запасні: Шютценауер, Джуліані, Боркович, Демаку, Ороц, Кронбергер, Інголич, Лінг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.



Гра Динамо Київ — Штурм Грац почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.