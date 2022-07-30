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Президент Фенербахче: Ми не будемо просити вибачення перед Україною

30 липня 2022

Алі Коч, ntvspor.net

Алі Коч прокоментував інцидент на матчі Ліги чемпіонів проти Динамо.

Президент Фенербахче Алі Коч поділився своїми думками після скандального інциденту під час матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (1:2).

Нагадаємо, після забитого м'яча у виконанні Віталія Буяльського турецькі фанати почали кричати на трибунах ім'я та прізвище президента РФ Володимира Путіна.

"Ми не будемо просити вибачення перед Україною. Пояснюю причину. Після обурливих заяв українського посла він має просити вибачення перед нами. Ви, мабуть, були вражені прихильниками протилежної команди, які з трепетом ставляться до кожної теми в ЗМІ.

Є спільнота, яка не соромиться переходити на наш бік, хто б не був керівництвом, президентом чи спортсменом. Ми зосереджені на об‘єднанні, а не на розподілі. Є так багато факторів, які поділяють країни, що футбол не має стояти на першому місці", - наводить слова Коча ntvspor.net.

Раніше повідомлялося, що УАФ звернулася до УЄФА з приводу поведінки вболівальників Фенербахче на матчі з Динамо.

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