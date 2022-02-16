Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

Столько же незабитых пенальти в турнире у Тьерри Анри.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле одержал минимальную победу над мадридским Реалом (1:0).

В этой встрече на 62 минуте был назначен пенальти в ворота "сливочных", однако его не смог реализовать нападающий парижан Лионель Месси.

По информации MisterChip, теперь на счету аргентинца пять неточных ударов с одиннадцатиметровой отметки в Лиге чемпионов. Всего Лионель исполнил 23 пенальти в турнире.

Таким образом, Месси повторил антирекорд бывшего форварда Арсенала Тьерри Анри.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча ПСЖ — Реал.