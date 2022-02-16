Почеттино: Наслаждались голом Мбаппе от силы секунды три — потом в голову пришла мысль об ответном матче

Наставник французского клуба подвел итоги противостоянию против Реала.

Французский Пари Сен-Жермен воспользовался преимуществом своего поля в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, дожав мадридский Реал за счет позднего гола Килиана Мбаппе (1:0).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "красно-синих" Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры своей команды в отчетный вечер.

"Считаю, что мы сыграли невероятным образом, поэтому я очень рад за игроков. Они полностью заслужили победу. В особенности отличным было последние действие Мбаппе в этом матче.

Впрочем, наслаждались мы голом от силы секунды три — потом в голову пришла мысль: "ОК, через три недели нам нужно играть матч-реванш".

Реал — невероятная команда, против которой всегда сложно играть. Тем более, когда речь заходит о матчах на его поле. Однако, если мы покажем такую же производительность и такой же уровень футбола, то, мне кажется, сможем надеяться на выход в следующий раунд.

За три недели подготовки к ответной игре нам нужно обрести уверенность в себе, в чем точно поможет результат сегодняшнего матча. Думаю, что всегда чуть легче отправляться на поле соперников, если ты знаешь, что у тебя за плечами уже есть опыт успешного противостояния.

Наши болельщики были фантастическими сегодня ночью. Невероятная поддержка и энергия, которой они заряжали игроков, была непередаваемой. Такая связь должна сохраняться все 95 и более минут матча.

Мы оказывали давление на полузащиту Реала, не давая ей развивать атаки. Все усилия сконцентрировали именно на этой зоне, так как такой подход позволял нам забирать мяч в более высоких позициях. Попытались контролировать игру на протяжении всех 90 минут, и при этом не упускать большое количество голевых моментов", — подытожил аргентинский наставник.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании.