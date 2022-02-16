Нуну Мендеш: Будем праздновать успех в матче против Реала, но все пройдет достаточно тихо

Защитник французского клуба подвел итоги противостоянию против Реала.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА французский Пари Сен-Жермен сумел одержать победу над мадридским Реалом с помощью единственного результативного удара Килиана Мбаппе в компенсированное время (1:0).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, фланговый защитник "красно-синих" Нуну Мендеш оценил выступления своей команды в отчетный вечер.

"Ощущения после этой игры непередаваемые, это очень большая победа для всей нашей команды, поэтому мы очень ей рады. В этом матче было много положительных моментов для нас.

В первом тайме мы так и не сумели прийти к преимуществу над Реалом, хотя полностью переиграли соперников. К счастью, мы продолжали в том же духе и после перерыва, создавали достаточно моментов, и в итоге сумели забить решающий мяч.

Лично я чувствовал себя на поле прекрасно. Было большое желание победить. Хорошее начало игры придало сил мне и моим партнерам для того, чтобы в дальнейшем провести качественный поединок.

Перед ответной игрой хотелось бы, чтобы мы сохранили спокойствие на фоне этой великой победы. Конечно, мы будем праздновать сегодняшний успех, но все пройдет достаточно тихо. У нас есть еще невыполненные цели на этой сезон. В частности — победа в следующем туре чемпионата над Нантом на выезде", — подытожил португальский футболист.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании.