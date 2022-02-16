Мбаппе: Мне не нужно обыгрывать Реал для того, чтобы понять, что я нахожусь в одной из лучших команд мира

Нападающий французского клуба подвел итоги противостоянию против Реала.

Французский Пари Сен-Жермен в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА оставил за собой домашнюю часть двухматчевого противостояния против мадридского Реала (1:0).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "красно-синих" Килиан Мбаппе, которому посчастливилось стать автором единственного забитого мяча в данной игре, оценил выступления своей команды в отчетный вечер.

"Мы готовимся к таким важным вечерам, потому что мечтаем о таких матчах. Мы хотели победить, и болельщики гнали нас вперед. ПСЖ очень доволен этим небольшим преимуществом, но впереди еще ответный матч, а до этого нам предстоит сыграть в чемпионате.

В подобных играх приходится много бегать. Мы должны бережнее относиться к своим моментам. Могли забить раньше, но нам не повезло, однако теперь у нас есть небольшое преимущество перед ответной встречей, поэтому сейчас мы счастливы.

Хочу поблагодарить болельщиков. Знаем, что подтекст этого противостояния был непростым. Они были не слишком довольны нашей игрой в последние недели. И у них были на то причины.

Мы должны уважать их мнение, но сегодня у нас не было ощущения, что они были против нас. Болельщики были с нами на протяжении всего матча. Мы были этому очень рады и продолжим их радовать.

ПСЖ и Реал — два великих клуба. Мое будущее в Мадриде? Я счастлив здесь и сейчас. После завершения ближайших матчей чемпионата буду думать только об ответной игре. Сейчас много различных ненужных вопросов на эту тему. Реал — отличный клуб, но сейчас я — игрок ПСЖ. Мне не нужно обыгрывать Реал для того, чтобы понять, что я нахожусь в одной из лучших команд мира", — высказался французский футболист.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании.