Анчелотти: Реал был недостаточно агрессивен, нам не хватало контроля мяча

Наставник мадридского клуба подвел итоги противостоянию против ПСЖ.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал на последних секундах компенсированного времени упустил возможность сыграть вничью на поле французского ПСЖ (0:1).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти подвел итоги данного противостояния для своей команды, очертив перспективы на ответную игру.

"Так получилось, что мы упустили комфортный для себя результат на поле соперника из-за гола на последних минутах. В обороне мы провели этот матч хорошо, но не были достаточно агрессивны. Чего Реалу не хватило, так это контроля мяча.

Мы слишком дорого платили за выход из-под давления на своей половине поля, которое обозначал своим прессингом ПСЖ. Именно по этой причине у нас не было достаточно голевых возможностей. К тому же, дальние удары не пошли у Асенсио, Винисиуса и Бензема. Объяснить это поражение достаточно просто — мы не работали с мячом так, как планировали изначально.

Однако, у нас еще есть игра дома, и нам нужно теперь заботиться о двух забитых мячах на своем поле и отсутствии пропущенных. Это единственное, что нам сейчас может помочь. Я оптимистично настроен перед игрой на Бернабеу, потому что мы будем играть при более чем 11 тыс. болельщиков.

Что касается игры Бензема, то у него не было проблем с физической составляющей после травмы — этот матч он выдержал достаточно уверенно, хотя я и поменял его за пять минут до конца основного времени. Проблема была в том, что мы не могли довести до него мяч. Обычно, у нас не возникает проблем в этом компоненте, когда нас высоко прессингуют, но сегодня ситуация была не в нашу пользу.

После матча я поговорил с Орсато и сказал ему, что он дал нам две незаслуженные карточки. Менди и Каземиро из-за этого пропустят следующую игру.

Что же касается гола Мбаппе, то его просто не остановить. Мы пытались контролировать его движения. Милитао, в частности, провел хороший матч в этом поле, но Килиан всегда может придумать что-то эдакое, что оставит не у дел соперников. Вот он это и придумал на последней минуте компенсированного времени.

Мы пострадали от давления соперников во всех аспектах нашей игры: на флангах, в полузащите и так далее. В центре поля у нас, зачастую, проходит намного больше передач, а сегодня мы также рассчитывали на большее количество ударов по воротам. Нужно продолжать совершенствоваться. В низком блоке нам нужно играть более агрессивно, но это все равно консервативный подход к игре.

Что касается Каземиро и Менди, и их отсутствия в ответной игре, то это уже не первый раз, когда мы вынуждены проводить матчи без их участия. У нас есть определенный шаблон состава, и теперь мы должны найти замену этим футболистам. Мы должны предложить более сильную игру, чем сегодня. Как я уже сказал, защищались мы неплохо", — подытожил итальянский наставник.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 мая в столице Испании.