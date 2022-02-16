Реал — ПСЖ 1:0 Видео гола и обзор матча

Реал в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Пари Сен-Жермен.
Подопечные Карло Анчелотти были вынуждены обороняться большую часть матча. Казалось, что мадридцы доведут встречу до ничейного результата.
Однако в компенсированное к матчу время Килиан Мбаппе все-таки распечатал ворота Тибо Куртуа.
Обзор матча Лиги чемпионов:
ПСЖ — Реал 1:0
Гол: Мбаппе, 90+4
На 63-й минуте Лионель Месси (ПСЖ) не забил пенальти (вратарь).
ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш — Паредес, Данилу (Гуйе, 87), Верратти — Мбаппе, Месси, Ди Мария (Неймар, 73).
Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 75), Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82) — Асенсио (Родриго, 72), Бензема (Бэйл, 87), Винисиус (Азар, 82).
Предупреждения: Верратти, Данилу, Кимпембе, Паредес — Каземиро, Милитао, Менди, Родриго
Полную версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17320665