Месси не может забить Реалу уже восемь матчей кряду

Аргентинский нападающий вновь ушел с поля без гола.

Пари Сен-Жермен в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Реал и добился минимальной победы.

Нападающий парижан Лионель Месси не смог забить мадридцам.

Как сообщает Opta, аргентинский форвард не может поразить ворота Реала уже восемь поединков подряд — с мая 2018 года.

Отметим, что в текущем сезоне Лионель Месси отметился семью голами и восемью результативными передачами в 21 матче.

Напомним, что в матче против Реала у аргентинца была отличная возможность забить, но он впервые не смог реализовать пенальти в игре со "сливочными".