Малиновский — о матче ПСЖ — Реал: В отличие от Аталанты, у них есть право на второй матч

Украинец прокомментировал исход центрального матча прошлого игрового дня.

Пари Сен-Жермен накануне сумел одержать минимальную победу над мадридским Реалом в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:0).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

Эмоции участников поединка после финального свистка было достаточно сложно сдержать, однако не менее увлекательные обсуждения прошедшей дуэли развернулись в социальных сетях.

Не остался в стороне и украинский полузащитник бергамаской Аталанты Руслан Малиновский, который решил провести вечер за просмотром футбола топ-уровня в преддверии собственной игры 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против греческого Олимпиакоса.

Наш соотечественник следующим образом отреагировал на пост в социальной сети Twitter известного итальянского журналиста Фабрицио Романо:

"В отличии от нас, у них есть право на второй матч", — гласит сообщение Руслана, смысл которого он чуть позднее раскрыл с помощью приведенного скриншота результата матча Аталанта — ПСЖ образца полуфинала Лиги чемпионов-2019/20, который из-за пандемии COVID-19 предусматривал проведение всего одной игры.

unlike us, they have two matches 🙂 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 15, 2022

2020. Covid. Only one match for semifinals. pic.twitter.com/WJMvEdv68n — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 15, 2022

К слову, слова Малиновского не остались без ответа самого Романо, который в очередной раз отметил его способность наносить удары из-за пределов штрафной: "О великий Руслан, твоя левая нога создана для ночей Лиги чемпионов УЕФА".

grande Ruslan — your left foot is for UCL nights 🚀 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2022

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании, а Аталанта сыграет дома против Олимпиакоса уже 17 февраля.