Малиновский — о матче ПСЖ — Реал: В отличие от Аталанты, у них есть право на второй матч

Пари Сен-Жермен накануне сумел одержать минимальную победу над мадридским Реалом в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:0).
ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча
Эмоции участников поединка после финального свистка было достаточно сложно сдержать, однако не менее увлекательные обсуждения прошедшей дуэли развернулись в социальных сетях.
Не остался в стороне и украинский полузащитник бергамаской Аталанты Руслан Малиновский, который решил провести вечер за просмотром футбола топ-уровня в преддверии собственной игры 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против греческого Олимпиакоса.
Наш соотечественник следующим образом отреагировал на пост в социальной сети Twitter известного итальянского журналиста Фабрицио Романо:
"В отличии от нас, у них есть право на второй матч", — гласит сообщение Руслана, смысл которого он чуть позднее раскрыл с помощью приведенного скриншота результата матча Аталанта — ПСЖ образца полуфинала Лиги чемпионов-2019/20, который из-за пандемии COVID-19 предусматривал проведение всего одной игры.
К слову, слова Малиновского не остались без ответа самого Романо, который в очередной раз отметил его способность наносить удары из-за пределов штрафной: "О великий Руслан, твоя левая нога создана для ночей Лиги чемпионов УЕФА".
Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании, а Аталанта сыграет дома против Олимпиакоса уже 17 февраля.