Ферлан Менди: ПСЖ очень здорово прессинговал Реал

Защитник мадридского клуба подвел итоги противостоянию против французского коллектива.

Мадридский Реал в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА не сумел удержать ничейный исход в противостоянии против французского Пари Сен-Жермен, пропустив от соперников на последних секундах компенсированного времени (0:1).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

Сразу по окончании дуэли, фланговый защитник "бланкос" Ферлан Менди прокомментировал исход встречи с точки зрения его команды.

"Реал вышел после этой игры в сильно расстроенных чувствах. Моментов у соперников было достаточно много, но мы сумели продержаться вплоть до пропущенного гола в компенсированное время. ПСЖ очень здорово нас прессинговал.

Во втором тайме у нас начали проходить передачи в переднюю линию, но в итоге это лишь привело к тому, что мы раскрывались в неподходящие моменты.

К ответной игре мы столкнемся с необходимостью поднимать наш уровень футбола, стараться больше играть в пас и более качественно удерживать зоны. Реал будет играть дома, поэтому мы не имеем права не выложиться на максимум перед родными болельщиками и переломить неудачных ход дуэли.

Что касается гола Килиана Мбаппе, то и без этого его результативного удара мы знали, что он многое дает своей команде", — сказал французский футболист.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании.