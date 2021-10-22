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-
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-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
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-
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-
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Цыганков о результатах в Лиге чемпионов: Это наш уровень, нужно расти

22 октября 2021

Виктор Цыганков (справа), Getty Images

Лидер киевского клуба подвел итоги первого круга группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал результаты своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где "бело-синие" набрали одно очко после трех матчей.

"Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, всем нам нужно расти.

Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак", — написал Цыганков на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Динамо обновило антирекорд безголевой серии в еврокубках среди украинских клубов.

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