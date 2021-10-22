Цыганков о результатах в Лиге чемпионов: Это наш уровень, нужно расти

Лидер киевского клуба подвел итоги первого круга группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал результаты своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где "бело-синие" набрали одно очко после трех матчей.

"Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, всем нам нужно расти.

Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак", — написал Цыганков на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Динамо обновило антирекорд безголевой серии в еврокубках среди украинских клубов.