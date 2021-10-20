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-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
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03 ноября
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Луческу объяснил, почему Динамо и Шахтер не забивают в Лиге чемпионов

20 октября 2021

Мирча Луческу, Getty Images

Наставник Динамо сделал выводы после третьего тура ЛЧ.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу объяснил, почему украинские клубы не забивают в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

"Мы и Шахтер не забиваем, потому что уровень УПЛ намного ниже, чем уровень Лиги чемпионов.

Когда играешь с такими командами, как Барселона, понимаешь, что нужно еще много много работать", — сказал наставник киевлян в интервью Megogo..

Отметим, что в текущем розыгрыше еврокубков, украинские команды еще не добыли ни одной победы.

Видео гола и обзор матча Барселона — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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