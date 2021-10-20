Луческу объяснил, почему Динамо и Шахтер не забивают в Лиге чемпионов

Наставник Динамо сделал выводы после третьего тура ЛЧ.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу объяснил, почему украинские клубы не забивают в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

"Мы и Шахтер не забиваем, потому что уровень УПЛ намного ниже, чем уровень Лиги чемпионов.

Когда играешь с такими командами, как Барселона, понимаешь, что нужно еще много много работать", — сказал наставник киевлян в интервью Megogo..

Отметим, что в текущем розыгрыше еврокубков, украинские команды еще не добыли ни одной победы.

Видео гола и обзор матча Барселона — Динамо можно смотреть на Football.ua.

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