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02 ноября
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-
Янг Бойз
-
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22:00
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-
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-
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-
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03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
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-
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Альба: Мы могли забить больше одного гола в ворота Динамо в первом тайме

20 октября 2021

Хорди Альба, Getty Images

Защитник "блаугранас" поделился своими мыслями после игры с киевским Динамо.

Защитник Барселоны Хорди Альба прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо (1:0).

"Мы могли забить больше одного гола в первом тайме. Во втором тайме мы сыграли не очень хорошо, но и у соперника не было моментов. У нас были сложности с прессингом, но мы ничего не дали создать сопернику. Первая половина матча была очень хорошей, а во втором можно было многое улучшить. Нужно было поддерживать интенсивность.

Пике, конечно, защитник, но он забил уже много голов. Правда в том, что я отдал ему пас-конфетку, так что ему стоит меня поблагодарить.

Мы подходим к матчу с Реалом в хорошем настроении после победы сегодня и против Валенсии. Это были два хороших матча. Мы ожидаем сложного матча против Реала, но мы надеемся порадовать болельщиков", — приводит слова Альбы Marca.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Барселона — Динамо.

Источник: Marca

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