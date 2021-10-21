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Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Динамо обновило антирекорд безголевой серии в еврокубках среди украинских клубов

21 октября 2021

динамо киев

Последний раз киевляне отличались в еврокубках в начале года.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо минимально уступило на выезде Барселоне (0:1).

В первых двух тура Динамо также не сумело поразить ворота соперника (0:5 с Баварией, 0:0 с Бенфикой), а "благодаря" матчу с каталонцами киевский клуб обновил антирекорд "сухой" серии среди украинских клубов в еврокубках.

Последний раз Динамо поражало ворота соперника 25 февраля в выездном матче с Брюгге (1:0). Таким образом, киевляне на 27 минут побили рекорд Днепра, который не мог поразить ворота соперников на протяжении 430 минут. 

Замыкают тройку антирекордов львовские Карпаты, на счету которых 416 безголевых минут на европейской арене.

Следующий матч Лиги чемпионов Динамо проведет в Киеве против Барселоны 2 ноября.

Старт матча запланирован на 22:00.

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