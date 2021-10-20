Пике — лучший игрок матча Барселона — Динамо по версии WhoScored, Супряга — худший

Барселона дома одолела украинский клуб.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в выездном поединке уступило каталонской Барселоне со счетом 1:0.

Портал WhoScored, по традиции, оценил игру футболистов в данном противостоянии.

Лучшим на поле по мнению экспертов портала был защитник Жерар Пике, который стал автором единственного гола в матче. Его игру оценили в 8,6.

У Динамо на поле лучшими оказались Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко. Им выдали одинаковый балл — 7,2.

Худший игрок матча — форвард киевлян Владислав Супряга. Его действия на поле оценили в 5,8.