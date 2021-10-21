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-
02 ноября
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-
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
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-
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Без атак не бывает голов: анализ поединка Барселона — Динамо

21 октября 2021

Барселона - Динамо

Football.ua разбирает поединок киевского Динамо против Барселоны.

Киевское Динамо в третьем туре Лиги чемпионов минимально проиграло Барселоне 0:1. Единственный гол в составе "сине-гранатовых" забил Жерар Пике.

Были у хозяев поля и ещё возможности отличится в этом матче, но где-то подводила точность, а где-то  выручал свою команду Георгий Бущан.

Тема, на которой бы хотелось остановиться отдельно – это атака киевского Динамо. Было понятно, что подопечные Мирчи Луческу сознательно отдадут инициативу хозяевам и сделают ставку на контратаки. Вот только за 90 минут матча Динамо не удосужилось потревожить голкипера соперника ни разу!

Показатель xG просто ужасен – 0,11. На счету Динамо всего 3 удара по воротам, из них 0 в створ. Все 3 удара динамовцев заблокировал один и тот же человек – Жерар Пике.

Почему у Динамо не получилось создавать ничего опасного у ворот тер Штегена? Наверняка, Мирча Луческу делал ставку на то, что быстроногий Супряга сумеет атаковать пространство за спинами защитников Барселоны, но таких возможностей у него попросту не было.

Для того, чтобы делать подобные забросы на Супрягу динамовцам необходимо было добираться с мячом хотя бы во вторую треть поля. Это оказалось крайне непростой задачей. Барса давила высоким прессингом и Бущану приходилось делать длинные передачи в район центрального круга.

Точно такими же выносами занимался не только Бущан, а и защитники Динамо.

Такие передачи не могут стать неожиданностью и улететь за "шиворот" защитникам Барселоны. Это все выбивания в борьбу в район центрального круга. Форвард с качествами "столба" в таких ситуациях цепляется за мяч и сбрасывает набирающим ход партнерам. У Владислава Супряги совсем другой функционал.

Он не способен выигрывать верховую борьбу, тем более у Жерара Пике. Отсюда 5 проигранных единоборств Супрягой из 6. Особенно в первом тайме мы видели картину, как Динамо под давлением Барселоны выбивало мяч в центр на Супрягу, Пике выигрывал воздух и начиналась новая атака Барсы.

Каким образом Супряга должен был получать эти мяч на ход остается загадкой, но точно можно сказать одно – перед ответной игрой, если придерживаться такого же плана, то необходимо придумать, как быстро выводить мяч хотя бы во вторую треть поля и находить возможности для вертикальных передач на форварда. Если Динамо будет в ответном матче действовать также, то Супряга так и будет худшим по всем статистическим показателям и продолжит получать те тонны хейта, которые несутся в него со стороны болельщиков.

Матч Динамо против Барселоны чем-то напомнил противостояние сборной Украины и Австрии на Евро-2020, когда австрийцы точно также не дали практически ничего сделать нашей команде, а счет 1:0 не отображал той пропасти, которая была между командами.

Сергей Горбаченко, Football.ua

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