Динамо опустилось на последнее место в таблице группе Е Лиги чемпионов

Команда Мирчи Луческу оступилась в Каталонии.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в выездном поединке уступило каталонской Барселоне со счетом 1:0.

Данное поражение отправило украинский клуб на последнее место группе Е в Лиге чемпионов. У них одно набранное очко.

Барселона, в свою очередь, поднялась в зону Лиги Европы — 3 место. В копилке "сине-гранатовых" три пункта.

№ Команда И В Н П З П О 1 Бавария 2 2 0 0 8 0 6 2 Бенфика 2 1 1 0 3 0 4 3 Барселона 3 1 0 2 1 6 3 4 Динамо Киев 3 0 1 2 0 6 1

Отметим, что Бенфика и Бавария свой матч еще не сыграли. Он начался в 22:00 по киевскому времени. Однако, как бы не завершилась игра, для Барселоны и динамо ситуация нее измениться.

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