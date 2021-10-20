Динамо опустилось на последнее место в таблице группе Е Лиги чемпионов

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в выездном поединке уступило каталонской Барселоне со счетом 1:0.
Данное поражение отправило украинский клуб на последнее место группе Е в Лиге чемпионов. У них одно набранное очко.
Барселона, в свою очередь, поднялась в зону Лиги Европы — 3 место. В копилке "сине-гранатовых" три пункта.
Отметим, что Бенфика и Бавария свой матч еще не сыграли. Он начался в 22:00 по киевскому времени. Однако, как бы не завершилась игра, для Барселоны и динамо ситуация нее измениться.
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