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Челси
-
02 ноября
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Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Динамо опустилось на последнее место в таблице группе Е Лиги чемпионов

20 октября 2021

Барселона - Динамо, Getty Images

Команда Мирчи Луческу оступилась в Каталонии.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в выездном поединке уступило каталонской Барселоне со счетом 1:0.

Данное поражение отправило украинский клуб на последнее место группе Е в Лиге чемпионов. У них одно набранное очко.

Барселона, в свою очередь, поднялась в зону Лиги Европы — 3 место. В копилке "сине-гранатовых" три пункта.

Команда И В Н П З П О
1 Бавария 2 2 0 0 8 0 6
2 Бенфика 2 1 1 0 3 0 4
3 Барселона 3 1 0 2 1 6 3
4 Динамо Киев 3 0 1 2 0 6 1

 

Отметим, что Бенфика и Бавария свой матч еще не сыграли. Он начался в 22:00 по киевскому времени. Однако, как бы не завершилась игра, для Барселоны и динамо ситуация нее измениться.

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