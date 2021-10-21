Барселона — Динамо Киев. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в третьем поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Перед отчетным поединком достаточно серьезный акцент уделялся психологическому состоянию каталонской Барселоны на фоне окружавших клуб событий. Однако, как оказалось, для качественной игры в футбол, когда этого требует ситуации, коллектива Рональда Кумана может хватить даже в таком разобранном положении.

С другой стороны, вполне возможно, что именно со стороны киевского Динамо исходил столь высокий уровень уважения в адрес одного лишь громкого имени оппонентов. Во всяком случае, слова Мирчи Луческу после матча о том, что его команда во второй половине перестала бояться играть против Барселоны, лишь подтверждают этот тезис.

В итоге, Украина завершила очередную неделю Лигу чемпионов без забитых мячей и набранных очков для рейтинга УЕФА.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на стадионе Камп Ноу (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 5,5. По воротам Динамо в этот вечер били достаточно много, но лишь меньшая часть этих ударов приходилась непосредственно в створ. Голкиперу в таких условиях удалось собрать лишь пару-тройку сейвов из реально опасных ситуаций, а также запомниться всей стране панической атакой при нахождении под прессингом Фати. В тех ситуациях, когда от Бущана требовалось спасать свою команду, он справлялся отлично, а эпизод с пропущенным голом был полностью не на его совести. К слову, незадолго до этого он потащил фактически мертвый мяч в схожей ситуации.

Томаш Кендзера — 3,5. Польский фланговый защитник фактически оказался в ситуации один на один в противостоянии против Альбы в этот вечер, к которому во второй половине подтянулись Фати и Коутиньо, в результате чего Кендзеру пришлось снимать с игры незадолго до конца основного времени. Определенное количество передач и продвижений соперников Томашу удалось успешно заблокировать, однако после остальных ситуаций Барселона имела ничуть не меньшие шансы оформлять забитые мячи.

Илья Забарный — Александр Сирота — 4,0. Формально, наибольшим вызовом для центра обороны киевлян стала первая половина матча, когда на поле еще присутствовал Люк де Йонг, а Барселона нередко применяла фланговые подачи именно в эту зону. Пара защитников наработалась на вынос очень основательно, однако нидерландский форвард все равно находил между ними свободное пространство.

Виталий Миколенко — 3,5. Относительно левого фланга обороны Динамо можно сказать примерно то же самое, что и о противоположной стороне поле. С тем лишь отличием, что позиционные ошибки Миколенко начали проявляться уже при первых атаках соперников. Виталий, по всей видимости, был не готов к тому, что ему придется противостоять Десту, находящемуся непосредственно на атакующей позиции, поэтому за время первого тайма мы так и не получили возможности проверить скоростные навыки Мингесы за спиной у американца.

Во втором тайме Дест ушел глубже в оборону, однако ротация Барселоны в атаке все равно не давала возможности флангам защиты Динамо атаковать чужие ворота без оглядки на свободное пространство в обороне.

Сергей Сидорчук — 3,5. Капитан Динамо непростительно много ошибался в простых ситуациях на своей половине поля, однако в единоборствах внизу ему не сумел составить конкуренцию практически никто из соперников. Сидорчук периодически появлялся в нужных местах при игре на отборах и подстраховке партнеров по всему фронту обороны, однако, как только игра уходила глубже на фланг, то из-за скорости не мог найти прямого контакта с соперниками.

Николай Шапаренко — 4,5. Для игрока центральной линии киевлян этот матч точно не войдет в число образцовых, так как тривиальных ситуаций для его работы в центре поля было куда больше. Шапаренко приходилось отыгрывать большую часть времени в обороне собственных ворот, и при этом подыскивать возможности для совершения первого паса в атаку. К слову, как раз с передачами проблем у Николая не было совершенно, что подтверждает один из наибольших показателей по точности паса на обе команды.

Виктор Цыганков — 3,5. Непосредственно за исполнением своих обязанностей в организации нападения команды в контексте Цыганкова наблюдать приходилось достаточно мало. Виктор очень много занимался той работой, которая ему совершенно не свойственна, — отбирал мячи, поэтому и особых успехов в ней не сыскал. Из атакующих действий футболиста можно вспомнить лишь пару неудачных попыток построения атак в первой половине матча, а также несколько выстрелов, большая часть которых была блокирована.

Виталий Буяльский — 4,0. Одному из наиболее результативных футболистов команды Луческу в начале текущего сезона было достаточно сложно реализовать себя в этом поединке, так как его партнеры были сосредоточены на том, чтобы не пропустить как можно более длительный отрезок поединка. В атаке при таких условиях о Буяльском мы особо не говорили, так как для получения им мяча необходимы были или свободные зоны, или же грамотные действия форварда на острие атаки при зацепе за верховые передачи. Ни того, ни другого не было и близко, поэтому украинец не сумел реализовать свой потенциал.

Карлос Де Пена — 3,5. Уругваец был одним из тех футболистов, которые годом ранее сумели запомниться своей качественной игрой на Камп Ноу, однако в этот вечер была полностью оторваны от действий своей команды. Сила Де Пены — грамотные подключения в свободные зоны атаки и стандартные положения у чужих ворот. Ни того, ни другого в прошедшей игре не было, поэтому эффективность Карлоса ограничивалась лишь попытками отбора и прессинга. Впрочем, о многих футболистах Динамо можно говорить в подобном ключе.

Владислав Супряга — 3,0. О форварде киевлян много говорили после игры против ПФК Львов, где он был снят еще до перерыва. Фактически, карьера Супряги в киевском клубе была заочно завершена подавляющим большинством футбольных экспертов, но Луческу все равно решил выставить его в стартовом составе на еврокубковую игру. В результате, наиболее запоминающимся моментом с участием Владислава стала ситуация с забросом на ход, на который он решил не идти до конца, после чего получил "втык" сразу от нескольких партнеров. Хорошо, что хоть на всю Европу Луческу не решился пристыдить один из активов своего клуба.

Денис Гармаш — 3,5. Болельщики Динамо абсолютно справедливо подкалывали украинского атакующего полузащитника по поводу того, что он большую часть из доступного ему получаса игрового времени проводил в горизонтальном положении на футбольном газоне. Гармаш выходил по схожему на большую часть матчей УПЛ с его участием сценарию, однако было очевидно, что уровень соревнований скажется на предложении с его стороны. В итоге, Денис боролся за мяч в разных участках поля, но конкретики в его действиях не было.

Витиньо — 3,5. Бразилец также оставил о себе хорошее впечатление по выходам на замену по ходу матча в УПЛ, но когда это понадобилось сделать в Лиге чемпионов, то от положительных качеств Витиньо фактически ничего не осталось. Даже в привычный дриблинг он пошел лишь один раз, да и тот был неудачным. При этом, почти в трети случаев встречи с мячом новичок киевлян терял контроль.

Александр Тымчик, Александр Караваев, Эрик Рамирес — две последние порции замен от Луческу можно смело объединять в одну, несмотря на то, что проводились они в разных условиях и разные временные слоты. Тымчик выходил на поле для того, чтобы обезопасить фланг обороны на финальный отрезок поединка, а вот Караваев и Рамирес, в теории, должны были попытать счастья у чужих ворот, но в итоге мы так и не увидели от них обострения.