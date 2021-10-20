Пике забил третий гол в ворота Динамо Киев за карьеру

Украинский клуб является "удобным" для центрбэка.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо в гостях играет против Барселоны.

На 36 минуте матча "сине-гранатовые" открыли счет в матче. Жерар Пике воспользовался ошибкой в обороне гостей и прошил ворота Бущана.

Этот мяч стал уже третьим для защитника в ворота киевского Динамо. Первый он забил за Манчестер Юнайтед в 2007 году, второй — в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Следить за ключевыми событиями поединка Барселона — Динамо Киев вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.