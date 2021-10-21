Сидорчук вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев Динамо

Сидорчук провел 65 еврокубковый матч за украинский клуб из Киева.

Киевское Динамо в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях минимально уступило Барселоне (0:1).

Этот матч стал 65 в еврокубках для полузащитника "бело-синих" Сергея Сидорчука. По этому показателю украинец вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев киевского клуба — рейтинг, который возглавляет Александр Шовковский, на счету которого 143 матча в Европе. Впереди Сидорчука Андрей Гусин (66), Сергей Ребров (72) и Валентин Белькевич с Максимом Шацких (по 73).

Также матч с Барселоной стал юбилейным 30 еврокубковым для защитника Виталия Миколенко и полузащитника Карлоса де Пены — 20. При этом вингер Витиньо и нападающий Эрик Рамирес дебютировали в еврокубках за Динамо.

Ранее Football.ua проанализировал поединок киевского Динамо против Барселоны.