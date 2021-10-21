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02 ноября
22:00
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-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
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-
02 ноября
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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Сидорчук вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев Динамо

21 октября 2021

Сергей Сидорчук, ФК Динамо Киев

Сидорчук провел 65 еврокубковый матч за украинский клуб из Киева.

Киевское Динамо в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях минимально уступило Барселоне (0:1).

Этот матч стал 65 в еврокубках для полузащитника "бело-синих" Сергея Сидорчука. По этому показателю украинец вошел в топ-10 еврокубковых гвардейцев киевского клуба — рейтинг, который возглавляет Александр Шовковский, на счету которого 143 матча в Европе. Впереди Сидорчука Андрей Гусин (66), Сергей Ребров (72) и Валентин Белькевич с Максимом Шацких (по 73).

Также матч с Барселоной стал юбилейным 30 еврокубковым для защитника Виталия Миколенко и полузащитника Карлоса де Пены — 20. При этом вингер Витиньо и нападающий Эрик Рамирес дебютировали в еврокубках за Динамо.

Ранее Football.ua проанализировал поединок киевского Динамо против Барселоны.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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