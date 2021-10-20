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-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
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-
02 ноября
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-
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Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
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Динамо Киев минимально уступило Барселоне

20 октября 2021

Барселона — Динамо Киев, Getty Images

Подопечные Мирчи Луческу не сумели воспользоваться шатким психологическим состоянием оппонентов.

Еврокубковая кампания для всех украинских клубов в этом сезоне получается уж слишком тяжелой. Луганская Заря после двух сыгранных туров группового этапа была единственной командой от нашей страны, которой хотя бы удавалось забивать в ворота соперников, в то время как донецкий Шахтер и киевское Динамо за этот период умудрились насобирать два очка при кулевом показателе собственной результативности. "Горняки" сутками ранее не оставили о себе хорошего впечатления в игре против мадридского Реала (0:5), поэтому "бело-синим" в их гостевом противостоянии против каталонской Барселоны предстояло попытаться зацепиться за успех.

Положение столичного коллектива в квартете, а также неоднократно всеми озвученные проблемы "блаугранас", казалось бы, должны были подталкивать коллектив Мирчи Луческу к обязательному достижению результата на поле оппонентов, однако первая половина встречи на Камп Ноу была чуть ли не худшим образцом игры Динамо в этом еврокубковом сезоне. Что уж тут говорить, если даже в матче против мюнхенской Баварии (0:5) команде удавалось хотя бы стабильно пересекать центральную линию в собственных атаках.

Барселона сыграла против киевлян в стиле, схожем на ее матчи против команд топ-уровня, где результат ставится на первый план. Разумеется, что произошла корректировка на силу оппонентов, и именно в этом сравнении и заключалась ключевая проблема команды Луческу. Динамо оказалось не готово противостоять регулярному давлению со стороны оппонентов, которое не заходили со своим прессингом разве что во вратарскую к Бущану. При этом, каталонцы не показывали весь свой спектр угроз, а сводили атаки к простым решениям.

К их счастью, для того, чтобы посеять панику в рядах оппонентов, не было необходимо прилагать какие-то чрезмерные усилия. Оборону киевлян было достаточно просто вскрывать через ширину переводов мяча с фланга на фланг, и позиция Сержиньо Деста в линии атаки в данном контексте была достаточно сильным козырем в руках Кумана. Собственно, номинальный защитник своим моментом уже на первых минутах и задал темп всему противостоянию, после чего опасные ситуации у ворот Бущана возникали как-то сами собой.

Голкипер Динамо спасал свою команду до поры до времени, однако на 36-й минуте был вынужден капитулировать, когда в очередной раз на проблемной зоне у левого угла его вратарской был упущен футболист соперников. Альба исполнил шаблонную подачу с левого фланга, а Жерар Пике выскочил в завершение атаки, и в касание расстрелял ворота украинской команды. Если взять исключительно игровое время первого тайма, то такой выпад каталонцев смотрелся для гостей фатальным.

Луческу нужно было что-то предпринимать в тактическом плане за время короткой паузы между таймами, но каким должно было быть это решение? Тут скорее сама Барселона выступила в качестве триггера к изменениям, а точнее тренерские ходы Рональда Кумана, который на второй тайм отправил Деста в оборону, а также снял габаритного Люка де Йонга с острия атаки. Было очевидно, что с того момента каталонцы начинают играть за счет скоростных Коутиньо и Фати, которые вышли на замену, а значит защитникам киевлян придется бегать куда больше прежнего.

Наилучший эпизод, который характеризовал разницу в скорости мышления у футболистов обеих команд случился на 53 минуте, когда прессинг Фати во вратарской заставил ошибиться Бущана и Забарного. Ансу простил нашу команду в той ситуации, но примерный расклад на второй тайм был понятен без дополнительных намеков.

Лишь ближе к концу матча, так и не сумев извлечь реальной выгоды из перевеса в динамике атаки, Барселона вспомнила, что, вообще-то, это у нее на балансе числиться 0 очков по итогам двух туров, поэтому команда Кумана дружно сбавила обороты, в результате чего наступило "золотое время", когда Динамо хоть немного поиграло на атаку. Безрезультатно, как показала практика. Даже в створ ворот тер Штегена "бело-синие" так и не сумели пробить.

В следующем туре киевское Динамо будет принимать каталонскую Барселону на НСК Олимпийский. Данная игра состоится уже 2 ноября.

Барселона — Динамо Киев 1:0
Гол: Пике, 36

Барселона: тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Ленгле, Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави (Роберто, 68) — Дест, Люк Де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), Де Пена (Витиньо, 61) — Супряга (Гармаш, 61).

Предупреждение: Ф. де Йонг, 90.
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