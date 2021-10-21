Ужасы украинских клубов в Лиге чемпионов продолжаются: новый подкаст Football.ua

Редакция Football.ua обсудила последние матчи донецкого Шахтера и киевского Динамо в Лиге чемпионов.

На этой неделе донецкий Шахтер и киевское Динамо провели матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала и Барселоны соответственно.

Обе украинские команды провалили свои еврокубковые матчи, а что еще ужаснее, уже третий тур подряд они не могут распечатать ворота соперников. "Горняки" уступили Реалу со счетом 0:5, а "бело-синие" проиграли Барселоне — 0:1.

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком, Василием Войтюком и Сергеем Горбаченко обсудили последние матчи украинских клубов в Лиге чемпионов в новом подкасте, который также доступен на платформе Apple.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.