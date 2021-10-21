Бущан: Мы посмотрим момент с голом Барселоны и извлечем из него урок

Голкипер "бело-синих" поделился своими мыслями после игры с Барселоной.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны (0:1).

"Наверное, надо было, чтобы нам меньше били по воротам. Плюс внимательнее надо было сыграть при стандартном положении, когда пропускали гол. Мы посмотрим этот момент и извлечем из него урок. Будем готовиться уже к ответной игре в Киеве", — приводит слова Бущана официальный сайт "бело-синих".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Барселона — Динамо.