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РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
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Бущан: Мы посмотрим момент с голом Барселоны и извлечем из него урок

21 октября 2021

Георгий Бущан, Getty Images

Голкипер "бело-синих" поделился своими мыслями после игры с Барселоной.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны (0:1).

"Наверное, надо было, чтобы нам меньше били по воротам. Плюс внимательнее надо было сыграть при стандартном положении, когда пропускали гол. Мы посмотрим этот момент и извлечем из него урок. Будем готовиться уже к ответной игре в Киеве", — приводит слова Бущана официальный сайт "бело-синих".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Барселона — Динамо.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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