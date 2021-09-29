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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
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-
19 октября
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-
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-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
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-
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Шериф — четвертый клуб, обыгравший Реал при Анчелотти в Лиге чемпионов

29 сентября 2021

Карло Анчелотти, Getty Images

Мадридская команда при Карло Анчелотти впервые уступила в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вчера, 28 сентября, мадридский Реал на своем поле сенсационно уступил молдавскому Шерифу (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации William Hill, Шериф стал четвертой командой, которой удалось обыграть Реал под руководством Карло Анчелотти.

Впервые Реал при итальянском специалисте проиграл дортмундской Боруссии в четвертьфинальном матче ЛЧ-2013/14, а затем было поражение от Шальке в 1/8 финала ЛЧ-2014/15. Третье поражение было зафиксировано в полуфинале ЛЧ-2014/15 в игре против Ювентуса.

Из этого следует, что Реал впервые при Анчелотти проиграл в матче групповой стадии Лиги чемпионов.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шериф.

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