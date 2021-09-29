Шериф — четвертый клуб, обыгравший Реал при Анчелотти в Лиге чемпионов

Мадридская команда при Карло Анчелотти впервые уступила в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вчера, 28 сентября, мадридский Реал на своем поле сенсационно уступил молдавскому Шерифу (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации William Hill, Шериф стал четвертой командой, которой удалось обыграть Реал под руководством Карло Анчелотти.

Впервые Реал при итальянском специалисте проиграл дортмундской Боруссии в четвертьфинальном матче ЛЧ-2013/14, а затем было поражение от Шальке в 1/8 финала ЛЧ-2014/15. Третье поражение было зафиксировано в полуфинале ЛЧ-2014/15 в игре против Ювентуса.

Из этого следует, что Реал впервые при Анчелотти проиграл в матче групповой стадии Лиги чемпионов.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шериф.