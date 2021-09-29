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-
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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
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Каземиро: Нам остается лишь поздравить Шериф с победой

29 сентября 2021

Каземиро, Реал Мадрид

Хавбек Реала прокомментировал поражение своей команды Шерифу.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро попытался найти причины поражения своей команды в матче против Шерифа (1:2).

"Одна команда пробила по воротам более 20 раз, в то время как наш соперник дважды ударил по воротам и забил два мяча. В футболе такое случается, нужно внимательнее играть в обороне. Мы провели достойный матч, но голкипер соперников совершил множество сэйвов. Нам остается лишь поздравить Шериф с победой.

Мы полностью контролировали игру. Можно провести плохой матч и выиграть, но сейчас ситуация наоборот. Если ты не забиваешь свои моменты, то можешь поплатиться за это",- заявил футболист пресс-службе мадридского Реала.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Реал — Шериф (1:2).

Одна команда пробила по воротам более 20 раз и хорошо играла, другая ушла в защиту, дважды пробила и забила два гола. В футболе такое случается, нам нужно больше внимания уделять защите. Есть несколько способов проиграть матч, и в этот раз мы потерпели поражение.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4468553-kazemiro-prokommentiroval-porazhenie-reala-v-matche-ligi-chempionov-s-sherifom.html?utm_source=copypaste
Одна команда пробила по воротам более 20 раз и хорошо играла, другая ушла в защиту, дважды пробила и забила два гола. В футболе такое случается, нам нужно больше внимания уделять защите. Есть несколько способов проиграть матч, и в этот раз мы потерпели поражение.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4468553-kazemiro-prokommentiroval-porazhenie-reala-v-matche-ligi-chempionov-s-sherifom.html?utm_source=copypaste
Одна команда пробила по воротам более 20 раз и хорошо играла, другая ушла в защиту, дважды пробила и забила два гола. В футболе такое случается, нам нужно больше внимания уделять защите. Есть несколько способов проиграть матч, и в этот раз мы потерпели поражение.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4468553-kazemiro-prokommentiroval-porazhenie-reala-v-matche-ligi-chempionov-s-sherifom.html?utm_source=copypaste

Источник: ФК Реал

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