Автор победного гола Шерифа в ворота Реала: К счастью, мне удалось забить этот ураганный гол Реалу

Хавбек молдавского клуба поделился своими мыслями после игры с Реалом.

Полузащитник молдавского Шерифа Себастьян Тилль прокомментировал победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

"Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере. Сейчас мы просто счастливы. Мы провели отменный матч. Мы действовали очень смело, и, к счастью, мне удалось забить этот ураганный гол", — приводит слова Тилля пресс-служба УЕФА.

Также Тилль стал первым футболистом из Люксембурга, который смог забить гол в Лиге чемпионов с 1992 года.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шериф.