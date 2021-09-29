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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Зенит
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-
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Автор победного гола Шерифа в ворота Реала: К счастью, мне удалось забить этот ураганный гол Реалу

29 сентября 2021

Себастьян Тилль, Getty Images

Хавбек молдавского клуба поделился своими мыслями после игры с Реалом.

Полузащитник молдавского Шерифа Себастьян Тилль прокомментировал победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

"Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере. Сейчас мы просто счастливы. Мы провели отменный матч. Мы действовали очень смело, и, к счастью, мне удалось забить этот ураганный гол", — приводит слова Тилля пресс-служба УЕФА.

Также Тилль стал первым футболистом из Люксембурга, который смог забить гол в Лиге чемпионов с 1992 года.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шериф.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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