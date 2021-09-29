Капитан Шерифа: Победный гол Реалу — это что-то не из этой вселенной

Франк Кастаньеда поделился своими эмоциями после сенсационной победы над Реалом.

Капитан молдавского Шерифа Франк Кастаньеда прокомментировал сенсационную победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

"Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.

Мы ехали в Мадрид за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, Реал своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих. Выиграть здесь – это мечта, ставшая реальностью. Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого.

Мы мечтаем выйти в плей-офф и ставим перед собой такую задачу. Теперь все внимание на Интер. Будем стараться изо всех сил, чтобы снова добиться положительного результата", — приводит слова Кастаньеды пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Шериф.