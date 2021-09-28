Анчелотти: У Реала особенные отношения с Лигой чемпионов, наш клуб привык побеждать в турнире чаще остальных

28 сентября 2021

Карло Анчелотти, getty images

Тренер Реала Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от мачта против Шерифа.

Реал примет Шериф в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Шериф хорошо себя проявляет. В квалификации они обыграли загребское Динамо и здорово сыграли против Шахтера. У них организованная команда, они проводят быстрые атаки. Нам нужно играть с максимальной концентрацией. Это матч Лиги чемпионов, и к нему нужно хорошо подготовиться, чтобы одержать победу", — цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

"Мы очень ждем возвращение на Сантьяго Бернабеу. У Реала особенные отношения с Лигой чемпионов, наш клуб привык побеждать чаще остальных, это дает нам небольшое преимущество". 

Матч Реал — Шериф начнется в 22:00 по киевскому времени.

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