Анчелотти: У Реала особенные отношения с Лигой чемпионов, наш клуб привык побеждать в турнире чаще остальных

Тренер Реала Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от мачта против Шерифа.

Реал примет Шериф в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Шериф хорошо себя проявляет. В квалификации они обыграли загребское Динамо и здорово сыграли против Шахтера. У них организованная команда, они проводят быстрые атаки. Нам нужно играть с максимальной концентрацией. Это матч Лиги чемпионов, и к нему нужно хорошо подготовиться, чтобы одержать победу", — цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

"Мы очень ждем возвращение на Сантьяго Бернабеу. У Реала особенные отношения с Лигой чемпионов, наш клуб привык побеждать чаще остальных, это дает нам небольшое преимущество".

Матч Реал — Шериф начнется в 22:00 по киевскому времени.