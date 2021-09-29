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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
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20 октября
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Месси повторил рекорд Бензема, забив в 17 сезоне Лиги чемпионов подряд

29 сентября 2021

Лионель Месси, Getty Images

Аргентинский форвард ПСЖ отметился голом в ворота Манчестер Сити.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл Манчестер Сити (2:0).

В этом противостоянии дебютным голом в составе парижан отметился нападающий Лионель Месси.

По информации пресс-службы УЕФА, Месси стал лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который смог забить в матчах турнира в 17 сезоне подряд.

До аргентинца таким достижением мог похвастаться лишь форвард мадридского Реала Карим Бензема, который также забил в этом туре Лиги чемпионов в матче против Шерифа.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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