Месси повторил рекорд Бензема, забив в 17 сезоне Лиги чемпионов подряд

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл Манчестер Сити (2:0).
В этом противостоянии дебютным голом в составе парижан отметился нападающий Лионель Месси.
По информации пресс-службы УЕФА, Месси стал лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который смог забить в матчах турнира в 17 сезоне подряд.
До аргентинца таким достижением мог похвастаться лишь форвард мадридского Реала Карим Бензема, который также забил в этом туре Лиги чемпионов в матче против Шерифа.
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