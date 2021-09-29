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-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
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-
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-
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-
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-
20 октября
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-
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Бензема вышел на четвертое место в истории бомбардиров Лиги чемпионов

29 сентября 2021

Карим Бензема, Getty Images

Французский форвард уступает лишь троим — на его счету 72 гола.

Мадридский Реал в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов минимально уступил молдавскому Шерифу (1:2). В этом противостоянии единственный гол в составе "сливочных" забил нападающий Карим Бензема.

По информации GracenoteLive, французский форвард вышел на четвертое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю турнира. На счету француза 72 забитых мяча.

Таким образом, Бензема опередил Рауля и теперь на три гола отстает от форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски. На втором месте идет форвард ПСЖ Лионель Месси — 121 гол, а на счету нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду — 135 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Бензема и Мессии — единственные игроки в истории Лиги чемпионов, которые забивали в матчах турнира на протяжении 17 сезонов подряд.

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