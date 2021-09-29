Бензема вышел на четвертое место в истории бомбардиров Лиги чемпионов

Французский форвард уступает лишь троим — на его счету 72 гола.

Мадридский Реал в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов минимально уступил молдавскому Шерифу (1:2). В этом противостоянии единственный гол в составе "сливочных" забил нападающий Карим Бензема.

По информации GracenoteLive, французский форвард вышел на четвертое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю турнира. На счету француза 72 забитых мяча.

Таким образом, Бензема опередил Рауля и теперь на три гола отстает от форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски. На втором месте идет форвард ПСЖ Лионель Месси — 121 гол, а на счету нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду — 135 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Бензема и Мессии — единственные игроки в истории Лиги чемпионов, которые забивали в матчах турнира на протяжении 17 сезонов подряд.